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Mardin'de dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Giriş: 21.03.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
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AA

Kızıltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen ve kırsal Çatalca Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Saraççeşme Mahallesi'nden geçen Cırcıp Deresi'ne 16 Mart'ta düşen Fatma Sezer'in bulunması için ekipler çalışma yürüttü.

Saraççeşme Mahallesi'ne bağlı Boncuklu mezrasında ikamet ettiği öğrenilen çocuğu bulmak için dereye düştüğü yerden Suriye sınırına kadar 9 kilometrelik alanda AFAD ekipleri su üstünde, JAK ve AKUT dalgıç ekipleri de su altında çalıştı.

Sezer'in cansız bedeni, vatandaşlar tarafından düştüğü yerden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Kızıltepe ilçesinin Çıplak Mahallesi'ne bağlı Çetinkaya mezrasında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için hastane morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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