        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar MarCom Ödülleri 2025'te İş Sanat'a 4 ödül

        İş Sanat'a 4 ödül

        İletişim ve pazarlama alanındaki yaratıcı çalışmaları öne çıkaran uluslararası MarCom Ödülleri 2025'te İş Sanat dört ödüle layık görüldü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:16
        İş Sanat'a 4 ödül
        İş Sanat, iletişim ve pazarlama alanındaki yaratıcı çalışmaları öne çıkaran uluslararası MarCom Ödülleri 2025’te dört ödüle layık görüldü. Sanatı Anadolu’nun her köşesine taşıyan sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi ve Türkiye İş Bankası’nın gelecek vizyonunu masaya yatıran uluslararası konferansla platin ödüllerin yanı sıra, kitap projeleriyle bir altın ödül ve bir mansiyon kazandı.

        Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü, Anadolu Sergileri’nin

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşan “Herkes için Sanat: Anadolu Sergileri”, Stratejik İletişim / Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde platin ödülün sahibi oldu. Estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlayan proje, İş Bankası şubelerini Temmuz ayından bu yana geçici sanat mekânlarına dönüştürüyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

        “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış”a Platin Ödül

        İş Sanat’a Stratejik İletişim / Özel Etkinlik kategorisinde platin ödül kazandıran çalışmaAtatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferans oldu. Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Paul Krugman, Steve Wozniak, Malcolm Gladwell, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Refik Anadol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Ana Paula de Jesus Assis, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brett King, Prof. Dr. Philippe Aghion ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit gibi etkili bilim insanları, akademisyenler ve iş insanları konuşmacı olarak yer aldı. İki gün süren konferansa 1.500 kişi katıldı.

        Kurum Tarihinin Altın Ödülü, Zekâ, Dikkat ve İffet Kitabının Oldu

        Nadir fotoğraflar, belgeler, arşiv ve koleksiyon malzemeleri eşliğinde İş Bankası’nın bir asırlık tarihini anlatan Zekâ, Dikkat ve İffet - İş’in 100 Yılı kitabı, Yayın / Kurum Tarihi kategorisinde altın ödülü kazandı. Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya tarafından kaleme alınan, İş Sanat Tarih Çalışmaları Ekibi’nin proje koordinatörlüğünde hazırlanan ve Emre Senan tarafından tasarlanan kitap, dört yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. İş Bankası’nın 100 yıllık tarihini 7 bölüm ve 440 sayfada okuyucuların dikkatine sunan çalışma İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı.

        “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler de Ödülle Döndü

        İş Sanat’ın katkılarıyla hazırlanan, sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez tarafından kaleme alınan Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler kitabı da MarCom 2025’ten mansiyon ödülüyle döndü. Minik sanatseverleri ilginç bir tartışma ile tanıştırarak hayatla sanatı, müzeyle denizi birlikte ve çok yönlü şekilde düşünebilmelerini amaçlayan kitap, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserleri farklı bir bakış açısıyla yorumlamalarını da sağlıyor.

        #İş Sanat
        #marcom ödülleri
