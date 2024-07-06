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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Marco van Basten'den Merih Demiral'a destek, UEFA'ya tepki: UEFA kim oluyor! - Futbol Haberleri

        Marco van Basten'den Merih Demiral'a destek, UEFA'ya tepki: UEFA kim oluyor!

        Avusturya maçı sonrası yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral'a bir destek de Hollandalı efsane Marco van Basten'den geldi. Ülkesinin basınına konuşan Van Basten, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor?" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:35
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        "UEFA kim oluyor!"
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        Hollanda'nın efsane futbolcusu Marco van Basten, Avusturya maçında yaptığı ' Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA'dan 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'a destek verdi.

        "GERÇEKTEN GARİP, FUTBOLA SADIK KALIN"

        Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan Van Basten, UEFA'nın saçma bir karar verdiğini belirterek, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        UEFA, Avusturya maçından sonra verdiği 'Bozkurt' selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti.

        UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etmişti.

        UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.

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