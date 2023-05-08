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Marco Paixao, zirvenin tek sahibi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 38 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, 36. hafta mücadelesinde Denizlispor’a karşı attığı tek golle, gol sayısını 19’a yükseltti ve Sakaryasporlu Kabongo Kasongo’yu geride bıraktı

Giriş: 08.05.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Marco Paixao, zirvenin tek sahibi
İHA

Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de siyah-beyazlı ekibin en önemli gol silahı olmaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, Altay formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 19 da gol kaydetti. Bu süreçte 38 yaşındaki oyuncu, takımının en fazla gol atan futbolcusu olurken, Spor Toto 1. Lig’deki gol krallığı yarışında da Sakaryaspor forması giyen ve 18 golü bulunan Kabongo Kasongo’yu da geride bıraktı. Böylece tecrübeli forvet, ligdeki gol krallığı yarışında da zirveye tek başına oturdu.
Öte yandan Marco Paixao, dün oynanan Denizlispor müsabakasından öncede Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar’dan 100’ler kulübüne girdiği için 100 numaralı forma ve plaket aldı.

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