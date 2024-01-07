Marco Paıxao, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a transfer oldu

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Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'da attığı gollerle dikkat çeken Portekizli forvet Marco Paıxao ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan Forvet Marco Fılıpe Lopes Paıxao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Altay formasıyla 179 maçta forma giyen 39 yaşındaki Paıxao, 108 gol attıp, 17 de asist yaptı.

39 yaşındaki tecrübeli forvet daha önce Lechia Gdansk, Sparta Prag, Slask Wroclaw, Ethnikos, Naft Tahran, Hamilton Academical FC, CyD Leonesa, Logrones FC, CD Guijuelo, FC Porto B ve GD Sesimbra gibi takımlarda forma giydi.