Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Saracchi, yeni sözleşmeye imza attı.

İmza töreninin ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Cengiz, "Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum. Allah utandırmasın diyelim. Sakatlık ve sorun yaratmadan Galatasaray'a Saracchi'nin en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Defansta büyük bir boşluğu dolduracağına ve hücumda da gereğini yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saracchi'nin kadroda yer alan Fernando Muslera ve Radamel Falcao ile aynı dili konuştuğunu hatırlatan Cengiz, "(Dünyada yaşanabilir en iyi kent İstanbul) dedim, 'doğrudur ama Uruguay için ana ocağı başka' dedi. Çok doğru, katıldım ama bir anlamda da Uruguay'a gelmiş oldu. Kendisine hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SARACCHI'NIN AÇIKLAMALARI

Yeni transfer Saracchi ise çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte 36 numaralı formayı giyecek Uruguaylı oyuncu, Mustafa Cengiz'in, bu forma numarasını neden seçtiğini anlatmasını istemesi üzerine, "36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık." ifadelerini kullandı.

İmza törenin ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezen Saracchi, burada da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Muslera'dan dolayı Galatasaray, Uruguay'da daha çok biliniyor. Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da tanınan bir takım. Muslera'nın sayesinde Uruguay'da daha da çok takip ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bilgim var, çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Günler geçtikçe umarım daha da fazlasını öğreneceğim."

Sezonun ikinci yarısı için ilk hedefinin formayı giymek olduğunu kaydeden Saracchi, "Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. İkinci yarıda takım arkadaşlarımla beraber iyi performans gösterip bu hedefe ulaşmamız gerekiyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

RIVER PLATE'DE PARLADI

Galatasaray'ın 22 yaşındaki yeni transferi, futbol kariyerine 2015 yılında Uruguay Ligi takımlarından Danubio'da başladı. Buradaki performansıyla kısa sürede kıtanın en büyük ekiplerinden River Plate'in dikkatini çeken genç sol bek, Arjantin'de 25 maça çıktı. Bir sonra Almanya'nın Leipzig Kulübünün, 12 milyon avro bonservis bedeli ile transfer ettiği genç futbolcu, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir gol attı.

Saracchi 4 kez de ülkesi Uruguay’ın milli formasını giydi.

Marcelo Saracchi, Andres Fleurquin ve Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray forması giyecek üçüncü Uruguaylı futbolcu olacak.