Marcello Abbondanza, Fenerbahçe Medicana'ya geri döndü!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlük görevine Marcello Abbondanza'nın getirildiğini açıkladı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza'yla anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.