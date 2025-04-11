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        Haberler Spor Voleybol Marcello Abbondanza, Fenerbahçe Medicana'ya geri döndü! - Voleybol Haberleri

        Marcello Abbondanza, Fenerbahçe Medicana'ya geri döndü!

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlük görevine Marcello Abbondanza'nın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:08
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        Abbondanza, 8 yıl sonra tekrar Fenerbahçe'de!
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        Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza'yla anlaşmaya varıldığı açıklandı.

        Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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