Galatasaray ile Ümit Milli Takımımız, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray maçın haberini resmi internet sitelerine girerken mücadelenin 0-0 bittiğini duyurdu. Ancak maçın tamamlanmadığı ortaya çıktı.

Galatasaraylı Marcao'nun milli oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat attığı, 70. dakikada sahanın karışmasının ardından Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın takımı sahadan çektiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

GALATASARAY'IN SOSYAL MEDYA HESABINA GÖRE 2. YARI 27 DAKİKA SÜRDÜ

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşımlar yapılırken 18:03'te 2. yarı başladı duyurusu yapıldı. 27 dakika sonra (18.30) ise maçın bittiği belirtildi.

DERVİŞOĞLU: TOKAT YOK

Haberle ilgili Galatasaray cephesinden edindiğimiz bilgilere göre olay doğrulanırken; milli oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu tokat atılmadığını söyledi.

TFF VE GALATASARAY'IN YAYINLADIĞI METİNLER