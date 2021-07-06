Maraşlı dizisinin 25. son bölümünde; Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir? Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 21. son bölüm...

MARAŞLI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…