Maraş dondurması ve tatlılar siparişle evlere ulaştırılıyor - KAHRAMANMARAŞ

AA

Mado tesislerinde hazırlanan tatlı ve dondurmalar, tadı kadar görselliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce diyabetliler ve veganlar için yapılan üretimlerin yanında her damak lezzetine uygun onlarca çeşit tatlı hazırlanıyor.Şekerinden fıstığına, kaymağından hamuruna kadar özenle hazırlanan tatlılar, online ve telefon sipariş yoluyla vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.Dördüncü kuşak dondurmacı Koray Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların damakları tatlandıran dondurma ve tatlı satışının yoğun geçtiğini belirtti.Baklavadan dondurmaya kadar tüm çeşitlerin bayram için hazırlandığını dile getiren Kanbur, "Tatlılarımız hazırlandı. Vatandaşlarımız bayram öncesi yoğun ilgi gösterdi. Yani her yaşa ve kesime göre tatlılı üretmiş de olduk. Diyabet hastaları için kuru baklavamız var. Şekeri az ve içerisinde kaymak yok. Yola gidecek vatandaşlarımız ve hastalar için bir seçenek olunca tüketimi de daha rahat oluyor. Bu bayramda, cevizli kıvrım ve baklava, yeşil tatlılardan ise burma çok tercih ediliyor." dedi.- "Tatlı gitmeyen ev kalmayacak"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden dolayı bu yıl tatlılara zam yapmadıklarına dikkat çeken Kanbur, "Atalarımızdan gördüğümüz, 'esnaf adam her zaman esnek adamdır' derler. Fiyat konusunda yardımcı oluyoruz. Hiç alamayacak olan vatandaşlarımızın da telefon açmaları durumunda, elimizden geldiğince yardımcı olacağız ve bu bayram tatlı girmeyen ev kalmayacak." diye konuştu.Sıcak geçen günlerde çocuklar için de dondurma üretimi yaptıklarını dile getiren Kanbur, parmak, bonbon, sade ve meyveli gibi dondurma seçeneklerinin yanında, şekersiz diyet dondurma ile vegan dondurmaların bulunduğunu belirtti.Kanbur, tatlı ve dondurmaların sipariş yoluyla evlere gönderdiklerini belirtti.