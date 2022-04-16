Maradona’nın ölümünde 8 kişi için 25 yıl hapis istendi

Arjantin Savcılığı, 2020'de hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturmada ünlü ismin ölüme sebebiyet veren ihmallerin bulunduğunu açıkladı.

Maradona'nın ölümünden kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojist, başka bir doktor, medikal koordinatör ve 3 yetkili hemşire sorumlu olarak gösterildi.

8 kişilik ekip için ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapis cezası istenirken sorumlu gösterilen ekip suçlamaları reddetti.

Futbolda dünyanın en iyileri arasında gösterilen Arjantinli isim, beyin ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra 25 Kasım 2020'de Buenos Aires'teki özel konutunda hayata veda etmişti.