Maradona'nın vefatı Fransız basınında geniş yer aldı

AA

Le Figaro gazetesinin birinci sayfadan verdiği "Diego Maradona, başarı efsanesi ve 'altın çocuk" başlıklı haberinde, Maradona'nın tarihin en iyi oyuncularından biri olduğu, yeşil sahalarda durdurulamadığı ve kontrol edilemediği belirtildi.

Haberde, Maradona'nın hayatına ve futbol kariyerine ilişkin detaylara yer verildi.

L'Equipe gazetesi ise manşetinde Maradona'nın fotoğrafına yer vererek, ilk 19 sayfasını efsane futbolcuya ayırdı. Haberde, Maradona'nın istisna oyuncu olduğu ve iz bıraktığı kaydedildi.

Dünya spor tarihinde Maradona gibi oyuncuların çok olmadığı ifade edilen haberde, efsane futbolcunun futbolculuk kariyerinden ve özel hayatından fotoğraflara yer verildi.

Maradona'nın ölümünü manşetine tam sayfa fotoğrafla taşıyan Liberation gazetesi, efsane futbolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildiğinin aktarıldı.

"Futbolun büyük bölümü çarşamba günü çöktü. Asıl sorulması gereken soru, bir şekilde Maradona ile kaybolan futbolun kendisinin olup olmadığıdır." ifadesi kullanılan haberde, Maradona'nın hayatı ve kariyeri anlatıldı.

Le Monde gazetesinin haberinde de efsane futbolcunun üstün başarılarına yer verildi.

Haberde, futbol dünyasından tanınmış kişilerin Maradona hakkındaki görüşleri aktarıldı.