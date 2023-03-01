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Haberler Dünyadan Maon Kurosaki yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Maon Kurosaki yaşamını yitirdi

35 yaşındaki Japon şarkıcı ve söz yazarı Maon Kurosaki'nin, hayatını kaybettiği öğrenildi

Giriş: 01.03.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Maon Kurosaki yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ünlü Japon şarkıcı Maon Kurosaki'den acı haber geldi. 35 yaşındaki Kurosaki, hayatını kaybetti.
Kurosaki'nin 2021'de teşhisi konulan Epidural hematom'un kötüye gitmesi sonucu vefat ettiği bildirildi.

MAON KUROSAKI HAKKINDA

Tokyo'da doğan Maon Kurosaki, ilkokuldayken keşfedilmiş ve şarkı söyleyip, oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Ancak daha sonra tamamen müziğe yönelen Maon Kurosaki, Anime modasından etkilenmişti. 'Jormungand', 'Tokyo Ravnes', 'The Fruit of Grisaia' gibi anime dizilerinde Mami Kawada, Kotok ve Trustrick gibi isimlerle çalışmıştı.

2011'de synthpop grubu 'Altima'nın bir parçası olan şarkıcı, 2016'da gruptan ayrılmıştı. 2010'da 'Highschool of the Dead' animesinin bitiş müziğini yaptıktan sonra ilk albümü 'H.O.T.D'yi yayınlamıştı.

BEYNİNDE KANAMA TESPİT EDİLMİŞTİ

2021'nin eylül ayında canlı yayınlanan bir konser sırasında sahnede birden düşen Kurosaki'nin kafatası ile beyninin koruyucu zarı arasında kanama tespit edilmişti. Epidural hematom teşhisi konan Maon Kurosaki, acil olarak ameliyat olması ve müziğe ara vermesi gerektiğini öğrenmişti.

İŞİNİ YAPMAKTAN VAZGEÇMEMİŞTİ

Tedavisine devam etmesine rağmen işini yapmaktan da vazgeçmeyen Maon Kurosaki, 'Reincarnated as a Sword' animesinin bitiş müziği olarak kullanılan 'Moret Strongly'yi single olarak 16 Kasım 2022'de piyasaya sürmüştü.

EPIDURAL HEMATOM

Epidural hematom, oluşan bir kanamanın beyin dokusunun üzerinde yer alan dura mater ile kafatası kemiği arasında birikmesiyle oluşan bir hastalık türü.

Fotoğraflar: Instagram

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