Mantı nasıl pişirilir? Ev yapımı, dondurulmuş ve hazır mantı kaç dakikada pişer?

Mantı yapımı kadar pişirme aşaması da lezzeti belirleyen en önemli adımlardan biridir. Hamurun kıvamı, iç harcın dengesi ve doğru sürelerde pişirilmesi, mantının tam olması gerektiği gibi yumuşak ama dağılmayan bir dokuya sahip olmasını sağlar. Ev yapımı mantılar özenle hazırlanan tariflere göre pişirilirken, dondurulmuş ve hazır mantıların farklı süre ve tekniklerle kaynatılması gerekir. Peki, her mantı çeşidi için en uygun pişirme yöntemi nedir? Mantının diri kalmasını ya da dağılmadan tam kıvamında pişmesini nasıl sağlarsınız? İşte tüm merak edilenleri sizler için derledik.

MANTI NASIL PİŞİRİLİR?

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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mantı, gerek el açması gerek hazır olarak, sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Ancak, mantının mükemmel kıvamda olması için pişirme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Mantıyı ister kaynar suda haşlayarak, ister fırında çıtır hale getirerek, hatta buharda pişirerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz. En klasik yöntem ise, mantıyı kaynar suya bırakarak yumuşacık, içi sulu ve dışı hafif diri bir kıvama getirmek. Mantının hamuru ne çok sert olmalı ne de fazla haşlanıp dağılmalı. İşte evde lokanta usulü mantı yapmanın püf noktaları:

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Mantılar suya atıldığında birbirine yapışmamalı, bu yüzden geniş bir tencerede bol su kaynatmalısınız.

Kaynar suya tuzu önceden ekleyerek mantıların daha dengeli pişmesini sağlayabilirsiniz.

Mantıları suya attıktan sonra ilk birkaç dakika hafifçe karıştırarak dibe çökmesini ve yapışmasını önleyin.

Mantıların çok fazla pişmesi, hamurunun dağılmasına neden olabilir. İç harcının iyice piştiğinden emin olmak için süreyi dikkatle takip edin.

Mantıyı süzdükten sonra üzerine soğuk su dökmek lezzetini ve kıvamını bozabilir. Mantıyı süzmeden önce tencerede birkaç dakika dinlendirmek, ideal dokuyu korumasına yardımcı olur.

Lezzetli bir mantının sırrı sadece pişirme tekniğinde değil, aynı zamanda üzerine eklenen sos ve yoğurtta da gizlidir. Sarımsaklı yoğurt ve kızgın tereyağında yakılmış toz biber veya sumak ile klasik bir mantı servisi yapabilirsiniz. Eğer farklı tatlar denemek isterseniz, fırınlanmış mantıyı yoğurtsuz şekilde sarımsaklı tereyağ ile de sunabilirsiniz.

MANTI KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Mantı pişirmenin püf noktası, hamurun yumuşak ama dağılmadan kıvamını korumasıdır. Kaynar ve tuzlu suya attığınız mantılar, genellikle 7-10 dakika arasında pişer. Küçük mantılar daha kısa sürede hazır olurken, büyük ve kalın hamurlu olanlar birkaç dakika fazladan zaman isteyebilir. Mantılar suyun yüzeyine çıktığında ve hafif şeffaf bir görünüm aldığında hazır demektir. Haşlama suyuna birkaç damla sıvı yağ eklerseniz, mantıların birbirine yapışmasını da önlemiş olursunuz.

MANTI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için: 150 gr kıyma 1 küçük soğan (rendelenmiş) Tuz & karabiber Üzeri için: Yoğurt Sarımsak Tereyağında kızdırılmış pul biber Yapılışı: Hamur malzemelerini yoğurun, ardından üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin. Hamuru ince açıp küçük kareler halinde kestikten sonra ortalarına kıymalı iç harçtan koyup kapatın. Kaynar tuzlu suyun içinde 7-10 dakika haşlayın. Servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli tereyağ gezdirin.