Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mantı nasıl pişirilir? Ev yapımı, dondurulmuş ve hazır mantı kaç dakikada pişer?

        Mantı nasıl pişirilir? Ev yapımı, dondurulmuş ve hazır mantı kaç dakikada pişer?

        Mantı, mutfak kültürümüzün en sevilen lezzetlerinden biri. İncecik açılan hamurun içine özenle yerleştirilen kıymalı harç ve ardından gelen nefis yoğurtlu sos... Ancak lezzetli bir mantı yapmanın en önemli aşamalarından biri de doğru pişirme yöntemini bilmektir. Ev yapımı mantı, dondurulmuş mantı ve hazır mantının pişirme süresi birbirinden farklıdır ve her biri için ideal kıvamı yakalamak ayrı bir dikkat gerektirir. Peki, mantı nasıl pişer, mantı pişirirken nelere dikkat edilmelidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mantı nasıl pişirilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mantı yapımı kadar pişirme aşaması da lezzeti belirleyen en önemli adımlardan biridir. Hamurun kıvamı, iç harcın dengesi ve doğru sürelerde pişirilmesi, mantının tam olması gerektiği gibi yumuşak ama dağılmayan bir dokuya sahip olmasını sağlar. Ev yapımı mantılar özenle hazırlanan tariflere göre pişirilirken, dondurulmuş ve hazır mantıların farklı süre ve tekniklerle kaynatılması gerekir. Peki, her mantı çeşidi için en uygun pişirme yöntemi nedir? Mantının diri kalmasını ya da dağılmadan tam kıvamında pişmesini nasıl sağlarsınız? İşte tüm merak edilenleri sizler için derledik.

        MANTI NASIL PİŞİRİLİR?

        Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mantı, gerek el açması gerek hazır olarak, sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Ancak, mantının mükemmel kıvamda olması için pişirme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Mantıyı ister kaynar suda haşlayarak, ister fırında çıtır hale getirerek, hatta buharda pişirerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz. En klasik yöntem ise, mantıyı kaynar suya bırakarak yumuşacık, içi sulu ve dışı hafif diri bir kıvama getirmek. Mantının hamuru ne çok sert olmalı ne de fazla haşlanıp dağılmalı. İşte evde lokanta usulü mantı yapmanın püf noktaları:

        REKLAM
        • Mantılar suya atıldığında birbirine yapışmamalı, bu yüzden geniş bir tencerede bol su kaynatmalısınız.
        • Kaynar suya tuzu önceden ekleyerek mantıların daha dengeli pişmesini sağlayabilirsiniz.
        • Mantıları suya attıktan sonra ilk birkaç dakika hafifçe karıştırarak dibe çökmesini ve yapışmasını önleyin.
        • Mantıların çok fazla pişmesi, hamurunun dağılmasına neden olabilir. İç harcının iyice piştiğinden emin olmak için süreyi dikkatle takip edin.
        • Mantıyı süzdükten sonra üzerine soğuk su dökmek lezzetini ve kıvamını bozabilir. Mantıyı süzmeden önce tencerede birkaç dakika dinlendirmek, ideal dokuyu korumasına yardımcı olur.
        • Lezzetli bir mantının sırrı sadece pişirme tekniğinde değil, aynı zamanda üzerine eklenen sos ve yoğurtta da gizlidir. Sarımsaklı yoğurt ve kızgın tereyağında yakılmış toz biber veya sumak ile klasik bir mantı servisi yapabilirsiniz. Eğer farklı tatlar denemek isterseniz, fırınlanmış mantıyı yoğurtsuz şekilde sarımsaklı tereyağ ile de sunabilirsiniz.

        MANTI KAÇ DAKİKADA PİŞER?

        Mantı pişirmenin püf noktası, hamurun yumuşak ama dağılmadan kıvamını korumasıdır. Kaynar ve tuzlu suya attığınız mantılar, genellikle 7-10 dakika arasında pişer. Küçük mantılar daha kısa sürede hazır olurken, büyük ve kalın hamurlu olanlar birkaç dakika fazladan zaman isteyebilir. Mantılar suyun yüzeyine çıktığında ve hafif şeffaf bir görünüm aldığında hazır demektir. Haşlama suyuna birkaç damla sıvı yağ eklerseniz, mantıların birbirine yapışmasını da önlemiş olursunuz.

        MANTI TARİFİ

        Malzemeler:

        2 su bardağı un

        1 adet yumurta

        Yarım çay bardağı su

        1 çay kaşığı tuz

        İç harcı için:

        150 gr kıyma

        1 küçük soğan (rendelenmiş)

        Tuz & karabiber

        Üzeri için:

        Yoğurt

        Sarımsak

        Tereyağında kızdırılmış pul biber

        Yapılışı:

        Hamur malzemelerini yoğurun, ardından üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin. Hamuru ince açıp küçük kareler halinde kestikten sonra ortalarına kıymalı iç harçtan koyup kapatın. Kaynar tuzlu suyun içinde 7-10 dakika haşlayın. Servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve biberli tereyağ gezdirin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Habertürk Anasayfa