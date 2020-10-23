Çeşitli baharatlarla yapılan yanına da ne ikram ederseniz yakışan bir yemek tavuk sote. Köri soslu, mantarlı, mantarsız, biberli vs. her malzemeyle yapabilirsiniz. Ben mantarlı tavuk sotenin tarifin vereceğim. Yanına pirinç ya da bulgur pilavı ile muhteşem bir akşam yemeği menüsü çıkarabilirsiniz. Mantarlı tavuk sotenizi, sevdikleriniz de severek tüketeceklerdir.

Mantarlı Tavuk Sote Malzemeler:

1 kemiksiz tavuk göğsü

8-10 adet mantar

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Pul biber

Köri

Zerdeçal

Karabiber

1 su bardağı su

Mantarlı Tavuk Sote Yapılışı:

Öncelikle tavuk göğüs etlerini julyen doğrayın.

Tavaya alın.

Kısık ateşte rengi beyazlaşıp suyunu çekince, doğranmış mantarları da ilave edin.

Zeytinyağını da ekleyerek, soteleyin.

Tavuk kızarıp da mantarlar yumuşayınca, tuzunu ekleyin.

Salça ve baharatlarını da kattıktan sonra, 1-2 dakika daha soteleyin.

Daha sonra suyunu ilave edin.

1-2 taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Mantarların üzerini nemli bir bezle temizleyin. Yıkamayın.

Fazla su salar.

Tavukları geniş bir tavada, mantarları da tavuk etler,i beyaz rengini aldığı zaman ekleyin.