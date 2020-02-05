05 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerYemek Yapma

Mantar çorbası tarifi? Mantar çorbası nasıl yapılır? Kalorisi kaç?

Mantar ile sütün muhteşem uyumundan doğan mantar çorbası yapımı en az paket çorbalar kadar basittir. Mantarları karartmadan ve kendi yapacağınız unlu sütlü karışım topaklandırmadan pişirmeniz şartıyla. Peki nedir mantar çorbasının püf noktaları? Kremalı mantar çorbası kaç kaloridir ve nasıl yapılır? Tüm bu sorularınıza yanıtlar mantar çorbası tarifimizde...

05.02.2020 - 10:53 | Güncelleme:
Mantar çorbası nasıl yapılır?

MANTAR ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Evde un ve sütle hazırladığınız mantar çorbasının bir porsiyonu yaklaşık 139 kaloridir.

KREMASIZ SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı mantar
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
3 su bardağı su
1 adet limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Mantarları haşlayın ve siyah suyunu süzün. Derin bir tencerede yağı kızdırıp önce unu sonra sütü ekleyin. Krema kıvamı elde edeceksiniz. Bu aşamada mutlaka tel çırpıcı ya da blender kullanın. Ardından mantarları süzüp üzerlerine 1 limonu sıkın. Hazırladığınız sütlü karışıma limonlamış mantarları ekleyip karıştırın. Çorbanın tuzunu da attıktan sonra su ekleyerek pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha pişirmenizi öneririz. Afiyet olsun...

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Uyuşturucu ile ameliyat! İnsan kemiklerinden tarih çıktı
Uyuşturucu ile ameliyat! İnsan kemiklerinden tarih çıktı
Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca ölümden döndüler
Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca ölümden döndüler
İşte İrem Sak'ın babası
İşte İrem Sak'ın babası
Ankara'da kahreden görüntü! Çantasından ilaçlarını çıkaramadı
Ankara'da kahreden görüntü! Çantasından ilaçlarını çıkaramadı
Galatasaray'ın kapısından nasıl döndü?
Galatasaray'ın kapısından nasıl döndü?
Hira 6 yaşında
Hira 6 yaşında
Barcelona'da Arda Turan sesleri
Barcelona'da Arda Turan sesleri
Bakıcı çalıştırana teşvik 1100 TL
Bakıcı çalıştırana teşvik 1100 TL

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X