Mansur Yavaş: Fazla yol yapmak trafiği daha çok tıkıyor

ABB Başkanı Yavaş, Belediye Meclisi'nin kasım ayı bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda devam eden ve tamamlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulaşım altyapısına özel olarak önem verdiklerini, ulaşımın bir şehrin kalbi olduğunu ifade eden Yavaş, Smart Ankara Projesi kapsamında 480 EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte edildiğini, 34 metro istasyonu ve bisiklet rampası kurulduğunu belirtti.

Beş buçuk yıl boyunca yerelden kırsala, kültürden sanata, yerli üretimden kalkınmaya, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda refahı arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yavaş, ekonomik sıkıntılar içinde olanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal barışı sağlamak, yoksulluktan kaynaklanan suçların önüne geçmek ve mağdur olan insanlara destek olmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

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"SAYIN BAKANIM BU SERVİSLERİ NİYE KALDIRIYORSUNUZ"

Ankara trafiğinin çok sıkıştığını dile getiren Yavaş, havaalanında rastladığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Sayın Bakanım bu servisleri niye kaldırıyorsunuz" dediğini aktardı. Yavaş, şöyle devam etti:

"Servisleri kaldırdığınız zaman belki tasarruf ettiğinizi düşünüyorsunuz ama bürokratların hesap etmediği bir şey var. Ankara'da metrolar yetersiz. Otobüsler yetersiz. Bu kadar insan kendi aracıyla gelecek. Nereye gelecek? Nasıl gelecek? İki, bunlar akaryakıt yakacak, devlete zarar, ithal ediyoruz. Üçüncüsü de Ankara halkını zehirleyecek. Çünkü egzozdan dolayı Çevre Bakanlığının yayımladığı rakamlarda zaman zaman Ankara sınırın üstüne çıkıyor. Bunun tek sebebi egzoz kirliliğidir. Kendisiyle görüşünce 'Bu bana bildirilmedi, siz yazı yazın düzeltelim' dedi. Daha bir buçuk ay olmadı. Dolayısıyla servisler iptal edilince Ankaralı aracıyla gelmek zorunda kaldı."