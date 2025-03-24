Mansur Yavaş: Çifte standardı eleştirdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim" açıklamasında bulundu.

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Yavaş şunları söyledi: "Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz.

Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.



Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara… pic.twitter.com/RjJ09PuXWR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 24, 2025

Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır."

NE OLMUŞTU?

Yavaş'ın konuşmasının ardından Van Barosu suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. CHP lideri Özgür Özel de dün akşamki Saraçhane konuşmasında isim vermeden helallik istemişti.