"Acı veren bir baş ağrım vardı ama bu da uzun sürmedi. Kendim için gerçekten korkmadım ama hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Çünkü belki benden daha ağır etki gösterecek farklı yaşta ve direnç seviyesinde akrabalarım için endişeliydim"