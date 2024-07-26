Manisaspor, Moryke Fofana'yı kadrosuna kattığını açıkladı

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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de Samsunspor forması giyen golcü Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

1 yıllık resmi sözleşme imzalanan Fildişi Sahilli hücum oyuncusu açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen imza töreninde konuşan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla çok güzel işlere imza atmak istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

Fofana, Türkiye kariyerinde Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'da oynadı. Transferde ağır adımlar atan Manisa FK daha önce golcü Kwasi Wriedt ve sağ bek Yusuf Talum'u almıştı. 27 MAÇTA GÖREV ALDI Geçtiğimiz sezon Samsunspor forması terleten tecrübeli golcü 27 maçta görev aldı. Fofana bu maçlar 1 gol atarken 4 de gol pası verdi