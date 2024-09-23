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Alınan bilgiye göre, Hasan A.'nın kullandığı otomobil ile Rıza S.'nin idaresindeki traktör, Kuvayi Milliye Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen traktördeki yolculardan Ayşe Sağlık'a, arkadan gelen Akın M.'nin kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ayşe Sağlık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan traktör sürücüsü Rıza S, otomobil sürücüleri Akın M. ve Hasan A. ile traktördeki yolcular Bahadır S, Emine S, Celal K. ve Ercan K. Saruhanlı ve Manisa il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Sağlık'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza yerine gelen Sağlık'ın yakınları gözyaşı döktü. Öte yandan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.