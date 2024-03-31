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        Haberler Gündem Manisa Belediye başkan adayları kimlerdir? Manisa Belediyesi hangi partide? Manisa Belediye başkanı kimdir?

        Manisa Belediye başkan adayları kimlerdir? Manisa Belediyesi hangi partide? Manisa Belediye başkanı kimdir?

        Manisa Belediyesi hangi partide? Manisa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Manisa Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:36
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        Manisa Belediye başkan adayları kimlerdir? Manisa Belediyesi hangi partide? Manisa Belediye başkanı kimdir?
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        Manisa BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Belediye Başkanlığını 460692 alınan oy ve %52.77 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Cengiz Ergün kazanmıştır.

        Manisa Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 9

        Milliyetçi Hareket Partisi 4

        Cumhuriyet Halk Partisi 4

        Manisa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        FERDİ ZEYREK - CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CENGİZ ERGÜN - MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÜRHAN ÖZCAN - İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÜLNUR EFE - MEMLEKET Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DABAN - VATAN Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÇAYAN DEMİR - TKH Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HATİCE NUR GERMİR - YENİDEN REFAH Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÖKHAN PARLAK - ZP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TURGAY AKBABA - DSP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BARAN ETİK - TKP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDURRAHİM AYDIN - HAKPAR Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM DAĞDELEN - EMEP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KAZIM TOPAL - MP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET GÖKMEN - DP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YAHYA SAMİHSAN - HÜDAPAR Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BAHTİYAR AKSOY - AB Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELÇUK ÖZDAĞ - Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYHAN BAŞ - BTP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SAKİ YAĞARCIK - YTP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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