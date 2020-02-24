24 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemCEZASI EL YAKIYOR! Onu koparmanın cezası araba parası!

Onu koparmanın cezası araba parası!

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve Manisa'ya özgü endemik bir tür olan Manisa Lalesini koparmanın cezası belli oldu. 2020 yılında Çevre Kanunu ile koruma altında olan Manisa Lalesini koparmak ya da tahrip etmenin cezası ise 73 bin 747 lira olarak açıklandı. Geçen yıl koruma altındaki laleyi koparmanın cezası 60 bin 163 liraydı

24.02.2020 - 08:36 | Güncelleme:
Manisa Lalesi
İHA

Türkiye'nin en özel çiçekleri arasında yer alan, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı.

SOĞANINI TOPLAMANIN CEZASI DA 73 BİN 747 TL

İHA'da yer alan habere göre lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İster Manisa Lalesi olsun, ister kardelen çiçeği olsun bunlar önemli endemik bitki türleri arasındadır. İnsanların bunları koparmasını istemiyoruz. Onun için bu yıl hem Manisa Lalesini, hem de kardelen çiçeğini koparanlara 73 bin 747 para cezası kesilecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Siz bir de onu gençliğinde görün!
Siz bir de onu gençliğinde görün!
Bankta oturan çift dehşeti yaşadı
Bankta oturan çift dehşeti yaşadı
Kahvaltıların vazgeçilmezi ama dikkat!
Kahvaltıların vazgeçilmezi ama dikkat!
İstanbullular dikkat! Hafta sonunuz zehir olmasın...
İstanbullular dikkat! Hafta sonunuz zehir olmasın...
Dikkat! Çığ tehlikesi
Dikkat! Çığ tehlikesi
Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Türkiye beşik gibi!..
Türkiye beşik gibi!..
Satışlar düşecek, fiyatlar artacak!
Satışlar düşecek, fiyatlar artacak!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X