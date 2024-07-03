Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (Sabuncubeli Tünelleri tafiğe kapatıldı)
Manisa'nın Soma, İzmir'in Bornova, Balıkesir'in Kepsut ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Bornova'daki yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı.
- 1
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.
- 2
MANİSA SOMA'DA ORMAN YANGINI
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- 3
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
-
- 4
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
- 5
İZMİR'DE ORMAN YANGINI
Bir yangın haberi de İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- 6
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
-
- 7
Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.
- 8
SABUNCUBELİ TÜNELLERİ TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı.
- 9
Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.
-
- 10
Tünelin kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
- 11
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanda da saat 13.00 sıralarında yangın başladı.
- 12
Tarım arazisinde çıkan anız yangını, makilik alana sıçradı. Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
-
- 13
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve ilk müdahale aracı sevk edildi.
- 14
Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.
- 15
BALIKESİR
3 ildeki yangınları söndürme çalışmaları sürerken bir yangın haberi de Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geldi.
-
- 16
Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.
- 17
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
- 18
Yangını söndürmek için 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı, 5 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve yaklaşık 50 personel ile havadan karadan müdahaleye devam ediliyor.
-
- 19
BURSA'DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın da ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
- 20
Yangın, ilçenin Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiindeki ağaçlık alanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
- 21
Gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken trafik polisleri de duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı İzmir yolunu trafiğe kapattı.
-
- 22
Yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İzmir yolundaki trafik, yangın sonrası kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.