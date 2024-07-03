Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Nicolo Zaniolo konusu çözüldü... Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızın transferi konusunda Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı.
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Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aston Villa'da geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun yeni durağı belli oldu.
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İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile Atalanta, Zaniolo transferinde anlaşmaya vardı.
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25 yaşındaki hücum oyuncusunun şartlı satın alma opsiyonuyla Serie A ekibine kiralanacağı belirtildi.
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Atalanta'nın sarı-kırmızılı kullübe 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, şartlı satın alma opsiyonunun ise 18 milyon euro olduğu ifade edildi.
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Haberde ayrıca, Atalanta'nın Zaniolo için ödeyeceği toplam bedelin bonuslarla birlikte 23 milyon euroya kadar çıkabileceği vurgulandı.
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Zaniolo, Atalanta formasıyla bir sezonda maçların %65-70'inde oynadığı takdirde 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye gireceği de ayrıca belirtildi.
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Galatasaray, 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo için 16 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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İtalyan yıldız, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 3 gol kaydetti.