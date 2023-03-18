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Manisa İzmir arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Manisa İzmir arası kaç saat?

Manisa ve İzmir’de Ege Bölgesi’nde yer alan özellikle yaz turizmiyle ilgili çeken iki şehrimizdir. Yaz aylarının baş göstermesiyle birlikte bölgede yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşamaktadır. Manisa İzmir şehrimizin hemen üstünde yer almaktadır.

Giriş: 18.03.2023 - 01:50 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Manisa İzmir Arası Kaç Saat?
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Bu iki il arasındaki uzaklık da merak edilen konulardan biridir. Birbirlerine yakın iller olduğundan dolayı özel araçla da kısa bir sürede bölgeye varış sağlayabilirsiniz. Yazın İzmir’in plajlarında serinlemek isteyen tatil severler Manisa üzerinden kısa bir yolculukla İzmir’e ulaşabilirler. Peki, Manisa İzmir arası kaç km, Manisa İzmir arası kaç saat, İzmir Manisa arası arabayla kaç saat sürüyor, İzmir Manisa otobüsle kaç saat sürüyor, İzmir Manisa arası uçakla kaç saat sürüyor? İşte, Manisa ve İzmir arası merak edilen yolculuk detayları.

Manisa İzmir Arası Kaç Km?

Ege Bölgesi’nde yer alan bu il oldukça birbirine yakındır. Bu sebeple de ulaşım bir o kadar kolay sağlanmaktadır. İki il arasında yaklaşık 38 kilometre bulunmaktadır. İki il arasındaki yolculuk süresi kullandığınız araca göre değişmektedir. Sürüş süresi yaptığınız hız doğrultusunda değişmektedir. Ancak güvenliğiniz için azami hız sınırını aşmamanızı tavsiye ederiz.

Manisa İzmir Arası Kaç Saat?

Manisa’dan İzmir güzergâhına kişisel aracınızla ortalama 44 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. D565 karayolu üzerinden Manisa şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki ulaşım için alternatif karayolları bulunmadığından dolayı bu yolu tercih etmeniz gerekiyor. İller çok yakın konumda bulunduğundan dolayı bölgeye direkt olarak uçuşlar sağlanmamaktadır. Ancak aktarmalı olarak uçuş sağlayabilirsiniz, çünkü Manisa ilinin kendine ait bir havalimanı bulunmamaktadır. Aktarmalı uçuşlarda da bekleme süresi uzun olduğundan dolayı karayollarına göre daha geç bir saatte bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüs ile Manisa İzmir arası 45 dakika kadar sürmektedir. İzmir üzerinden Manisa’ya tren kullanarak da ulaşım sağlayabilirsiniz. Trenle ile iki şehir arası ulaşım ortalama 1 saat 40 dakika kadar sürmektedir.

İzmir Manisa Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Konfor sebebiyle kendi şahsi aracımızla yolculuk etmek isteriz. İstediğimiz zaman durup ihtiyaçlarımızı giderebilir, mola verebilir ya da araç hızını ayarlayabiliriz. Özellikle çocuklu aileler için araçlar kurtarıcı rolündedir. Bu sebeple otobüs tarzı toplu taşıma araçlarına göre ön plana çıkmaktadır. İzmir Manisa arası D565 karayolu üzerinden yaklaşık 44 dakika sürmektedir. Yaptığınız hıza oranla süre değişmektedir. Bu sebeple bölgeye 40 dakikada da ya da 1 saatte de ulaşabilirsiniz.

İzmir Manisa Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Yakın bölgede konumlanmış şehirlerarası seyahatlerin en önemli avantajlarından biri de karayollarıdır. Uçakla ulaşım daha çok ülkeler arası ya da iller arası uzaklığın bulunduğu şehirler içindir. İzmir üzerinden Manisa’ya kişisel aracınız dışında otobüsle de ulaşım sağlayabilirsiniz. İki istikamet arası otobüsle toplam 45 dakika kadar sürmektedir. İki şehir arasında devamlı sefer düzenlenmektedir. Bu sebeple düzenlenen sefer sayıları yönünden içiniz rahat olabilir.

İzmir Manisa Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

En merak edilen soruların başında İzmir üzerinden Manisa’ya ya da Manisa’dan İzmir’e uçuşların yapılıp yapılmadığı gelmektedir. Öncelikle iki şehir yakın konumlandığından dolayı zaten kısa bir süre içinde karayoluyla ulaşım sağlanıyor. Hava yolu ulaşımı kişiler arasında daha uzak mesafeler için genellikle tercih edilir. Ancak Manisa ilimizin havalimanı bulunmamaktadır. Manisa’ya en yakın havalimanı ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’dır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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