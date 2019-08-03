Manisa FK Oğuz'la anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig temsilcisi Manisa FK, Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Afyon kampında CEO Levent Devrim'le bir araya gelen Oğuz, "Manisa Futbol Kulübü, Türk futbolunda son dönemlerde adından başarıyla söz ettirmeye başladı. Kulübümüzün hedefleri çok büyük. Ben de büyük hedefleri olan bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Sarıyer'de profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, İnegölspor, Osmanlıspor, Bandırmaspor ve Hatayspor'da da top koşturdu.

POTADA ALİCAN İMZALADI

Erkekler Basketbol 1. Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mamakspor'dan oyun kurucu Alican Güney ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Halil Onultmak Tesisleri'nde mukavele imzalayan 1.98 boyunda ve 30 yaşındaki basketbolcu, "11 senedir bu ligde oynuyorum. Basketbolcu bir ailede yetiştim. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.