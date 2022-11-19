Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Eren’in sağ kanattan ortaladığı topa altı pas içerisinde Rosheuvel’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
45+2. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Shala’nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya çıktı.
52. dakikada Manisa FK’nın atağında Prib’in pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Nizamettin’in gelişine sert vuruşunda kaleci Göktuğ, son anda dokunarak gole izin vermedi.
63. dakikada Erzurumspor FK’nın kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içerisinde Stark ile Mustafa Yumlu arasında çıkan tartışmada Stark, rakibine yaptığı centilmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.
86. dakikada Nizamettin’in havadan ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direğin hemen üstünden dışarıya çıktı.
90+2.dakikada Gakpa’nın sol kanat son çizgiden ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Adem’in gelişine vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Tarık Güldal xx, Murat Temel xx, Ferdi Karadoruk xx
Manisa FK: Birkan xx, Muhammet Taha xx, Ba xx, Domgjoni x (Burak dk. 33 xx), Çağrı xx, Nizamettin xx, Stark x, Prib x (Gakpa dk. 60 xx), Batuhan x (Kadir Kaan dk. 68 xx), Diallo xx, Adem x
Erzurumspor FK: Göktuğ xx, Orhan xx, Mustafa Akbaş xx, Mustafa Yumlu xx, Cengizhan xx, Estrela xx, Hasek xx, Olanare xx, Shala x (Alican dk. 84 ?), Rosheuvel xx (Muhammed Furkan dk. 73 xx), Eren xx
Kırmızı kart: Stark (dk. 63) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Shala, Mustafa Yumlu, Muhammed Furkan (Erzurumspor FK), Domgjoni (Manisa FK)
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