Geçen sezon rekorlar kırarak siyah-beyazlı takımı 2'nci Lig'de şampiyon yapan 42 yaşındaki teknik adamın, Eyüpspor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla vedalaşarak istifa ettiği öğrenildi.

Teknik patron Serkan Özbalta'nın istifasını kabul eden yönetimin yeni teknik adam arayışlarına başladığı bildirildi. Ligin ilk 3 maçını kazandıktan sonra 9 puanda kalan Manisa temsilcisinin göreve Yalçın Koşukavak'ı getirmek istediği iddia edildi.