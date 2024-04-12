Manisa FK: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Süper Lig'e çıkması kesinleşen lider Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkması kesinleşen Eyüpspor'un gollerini 13'te Prince Obeng Ampem ve 20. dakikada Svit Seslar attı. Manisa FK'ya 2-0 gerideyken beraberliği getiren golleri ise 30'da Jetmir Topalli ve 47. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti.
Ege temsilcisinde top koşturan Sandro Lima, 41. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Eyüpspor'da forma giyen Bekir Yılmaz ise 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider Eyüpspor puanını 68'e, Manisa FK ise 33'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, evinde Boluspor'u ağırlayacak. Ege ekibi ise Altay'a konuk olacak.