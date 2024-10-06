Manisa FK: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Mamadou Cissokho'nun golüyle kazanan Manisa FK, puanını 14'e yükseltti. Gençlerbirliği ise haftayı 11 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Manisa FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 30. dakikada Mamadou Cissokho attı.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 14'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Iğdır FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.