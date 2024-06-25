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        Haberler Gündem Çevre Manisa'daki orman yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        Manisa'daki orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını köylülerin de yardımıyla orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 06:47 Güncelleme: 25.06.2024 - 06:47
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        Manisa'daki orman yangını söndürüldü
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        Yangın, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Çampınar Mahallesi Arap Deresi mevkisinde yeni fidan dikim alanında çıktı.

        İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

        DHA'nın haberine göre; bölgeden yükselen alev ve dumanları gören köylüler, tankerlerle su taşıyarak yangına ilk müdahaleyi yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

        KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

        3 hektar alanda etkili olan yangına ekipler 14 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

        Bölgede yapılan soğutma çalışmaları saat 21.00 sıralarında son erdi. 3 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Manisa
        #haberler
        #Turgutlu
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