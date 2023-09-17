Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa'daki kazada ölen 2 kişinin hakim ve eşi olduğu ortaya çıktı

        Manisa'daki kazada ölen 2 kişinin hakim ve eşi olduğu ortaya çıktı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı yönden gelen TIR'a çarptığı ve 2 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden 47 yaşındaki İrfan Saraç'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde hakim olarak görev yaptığı belirtildi. Saraç, kazada hayatını kaybeden yanındaki eşi Emre Saraç ile memleketleri Sivas'ta toprağa verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan, İrfan Saraç´ın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki TIR'a çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Mersin'in Tarsus ilçesinde hakim olan İrfan Saraç ile yanındaki eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar Saraç ise yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Uygar Saraç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uygar Saraç'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        TIR şoförü Bekir Ali Er ise kazayı yara almadan atlattı. Saraç çiftinin memleketleri Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi.

        BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

        Kazanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdikleri elim trafik kazasında vefat ettiklerini üzülerek öğrendim. Merhum Hakimimize ve merhume eşine Allah'tan rahmet yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kazada yaralanan evlatları Uygar yavrumuza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Arslantepe Höyüğü'nde heyecanlandıran gelişme
        Arslantepe Höyüğü'nde heyecanlandıran gelişme
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Habertürk Anasayfa