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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Manisa Salihli'de hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 00:20 Güncelleme: 25.10.2023 - 00:20
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        Manisa'da ölümlü kaza
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Tuncer (50) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı yolunda, Uğur Kiremit mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tuncer yönetimindeki motosiklet, Metin P. (25) yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        Mehmet Tuncer (50)
        Mehmet Tuncer (50)

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Tuncer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Tuncer'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Metin P. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Salihli
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