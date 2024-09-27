Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde öldü

Manisa'da akaryakıt tankerinin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahmut Kara (19), feci şekilde can verdi. Ayrıca antrenörlük yaptığını öğrenilen Kara'nın, boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı belirtildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; devrilen motosikletiyle birlikte tankerin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Mahmut Kara feci şekilde can verirken, Serdar Ağca, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kara'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü ise Muradiye Mahallesi’ndeki jandarma karakoluna götürüldü.

Kara'nın üniversite öğrencisi olduğu, antrenörlük yaptığını ve boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.