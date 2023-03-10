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Manisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa Kula'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, canlı tavuk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Giriş: 10.03.2023 - 06:16 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, gece saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Enver Özer (44) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ümit Çalışkan'ın (53) kullandığı canlı tavuk yüklü TIR'a arkadan çarptı.

2 KİŞİ KAMYONETTE SIKIŞTI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Nihat Özkan ve Vedat Özer kamyonetin ön kısmında sıkışırken, sürücü Enver Özer ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Vedat Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nihat Özkan ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vedat Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, TIR sürücüsü Ümit Çalışkan ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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