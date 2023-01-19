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Manisa'da inşaatın temelinde çökme meydana geldi: 4 ev boşaltıldı

Manisa Turgutlu'da bir inşaatın temel kazısının yapıldığı bölgede çökme meydana geldi. Göçük tehlikesi nedeniyle 4 ev tahliye edildi

Giriş: 19.01.2023 - 03:01 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da inşaatın temeli çöktü: 4 ev tahliye edildi
Manisa'da inşaatın temeli çöktü: 4 ev tahliye edildi
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AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen çökme nedeniyle 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi.

AA'nın haberine göre; Selvilitepe Mahallesi Kuruçeşme Sokak ile Cemre Sokak arasında bulunan bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda, gece saatlerinde çökme meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle Cemre ve Zengin Sokak'ta 1'er, Üzümlü Sokak'ta ise 2 olmak üzere toplamda 4 ikametteki 14 vatandaş, evlerinden tahliye edildi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN: 4 AİLENİN EVİNİ BOŞALTTIK

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef gece saatlerinde kötü bir haber aldık. Bir inşaat firması kazı çalışması yaparken su patlağına neden olmuş. Bu patlaktan dolayı da göçük meydana geliyor. Teknik personellerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Tehlikeli gördüğümüz 4 ailenin evini boşalttık. Bu evlerde yaşayan vatandaşlarımızın kalmaları için yerleri ayarladık. Kendileri komşuları ve yakınlarında kalmayı tercih ettiler. Sabah saatlerinde gerekli incelemeleri yapacağız. Şu an için en büyük mutluluğumuz bir can ve mal kaybının olmayışı" diye konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İkamet sakinleri de önce bir ses duyduklarını sonrasında evlerinin sallandığını, büyük korku yaşadıklarını kaydetti. İnşaatın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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