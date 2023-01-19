Manisa'da inşaatın temeli çöktü: 4 ev tahliye edildi

BELEDİYE BAŞKANI AKIN: 4 AİLENİN EVİNİ BOŞALTTIK

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef gece saatlerinde kötü bir haber aldık. Bir inşaat firması kazı çalışması yaparken su patlağına neden olmuş. Bu patlaktan dolayı da göçük meydana geliyor. Teknik personellerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Tehlikeli gördüğümüz 4 ailenin evini boşalttık. Bu evlerde yaşayan vatandaşlarımızın kalmaları için yerleri ayarladık. Kendileri komşuları ve yakınlarında kalmayı tercih ettiler. Sabah saatlerinde gerekli incelemeleri yapacağız. Şu an için en büyük mutluluğumuz bir can ve mal kaybının olmayışı" diye konuştu.