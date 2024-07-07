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Manisa'nın Kula ilçesinde toplu konut inşaatında moloz dökmek isteyen hafriyat kamyonu damperini kaldırması ile kontrolünü kaybederek havada asılı kaldı. Kamyon şoförünün ise korkup şoför mahallinden aşağıya atlayarak yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında toplu konut inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu ile moloz boşaltmak isteyen Y.S. (48) geri geri gittiği esnada kamyon kontrolünden çıkarak askıda kaldı.

Olayı gören mesai arkadaşlarının 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.