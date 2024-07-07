Beşiktaş'ta hedef Armand Lauriente!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlılar, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar....
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı.
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İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusnun transferi için görüşmelere başladı.
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Haberin detayında siyah beyazlı ekibin kurmayları resmi görüşmelerini sürdürürken, kısa süre içinde bu transferi bitirmek için temasları sıklaştırdığı ifade edildi.
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Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı renklerine katan Beşiktaş'ın, Lauriente'yi de takıma katmaya çok yakın olduğu aktarıldı.
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Sassuolo'nun 2022'de 10.10 milyon euroya transfer ettiği başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
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Hızıyla ön plana çıkan 25 yaşındaki başarılı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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