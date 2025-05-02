Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
Giriş: 02.05.2025 - 00:14 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:14
E.D. idaresindeki otomobil, 2. Anafartalar Mahallesi Mimarsinan Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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