Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kökpınar'ın kullandığı 45 Z 6428 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Fırat Caddesi üzerinde park halindeki 42 ZV 2101 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kökpınar'a o sırada arkasından gelen Türkay K. idaresindeki 35 AJ 2101 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kökpınar, olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Kökpınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.