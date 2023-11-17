Manisa'da 4 hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Giriş: 17.11.2023 - 22:13 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:13
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalamasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 4 farklı hırsızlık suçundan hakkında toplam 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ü. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen İ.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.