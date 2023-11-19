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        Haberler Spor Basketbol Manisa Büyükşehir Belediyespor: 69 - Fenerbahçe Beko: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: 69 - Fenerbahçe Beko: 82 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:02 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:02
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        Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı
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        Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başladı. Fenerbahçe Beko, Motley’in etkili oyunuyla maçın ilk 5 dakikasına 8-7 önde girdi. Ev sahibi ekibin maça ortak olmasıyla birlikte ilk periyot 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

        İkinci periyodun başında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ege Arar'ın sayılarıyla 20-16 öne geçti. İlerleyen dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibi karşısında Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Sestina ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasına 24-20 önde girdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 35-30 önde gitti.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 37-35 öne geçti. Konuk ekip, Wilbekin ve Şehmus Hazer'in 3 sayılık atışları ile rakibine cevap vererek 41-37 üstünlüğü ele aldı. Çekişmeli geçen periyodu Fenerbahçe, 59-50 üstün tamamladı.

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        Final periyodunda baskısını artıran Fenerbahçe Beko, son 5 dakikasına 75-57 önde girdiği müsabakadan 82-69 galip ayrıldı.

        Salon: Muradiye

        Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 18, Luther 3, Anderson 11, Terry 11, Duval 14, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz

        Fenerbahçe Beko: Sehmus Hazer 10, Motley 22, Wilbekin 19, Melih Mahmutoğlu 10, Sestina 12, Hayes 6, Mert Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Dorsey 3

        1. periyot: 16-16

        Devre: 30-35

        3. periyot: 50-59

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