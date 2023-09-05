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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı! - Adana haberleri

        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, mangala davet ettiği annesi, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeninin üzerine çıkan tartışmada kurşun yağdırıp hayatına son veren Burak Yalçınkaya'nın dehşetinde, ağabeyi Hüseyin ve yeğeni Yağmur'un ardından diğer yeğeni Elif de yaşamını yitirdi. Olayda can kaybı 4'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:42
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        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde geçen hafta yaşanan olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya, ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve ailesini yemeğe davet etmişti.

        AİLESİNİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Ailesini katleden ve hayatına son veren Burak Yalçınkaya.
        Ailesini katleden ve hayatına son veren Burak Yalçınkaya.

        AA'da yer alan habere göre mangal yaptığı sırada çıkan tartışmanın ardından Burak Yalçınkaya, aile fertlerinin üzerine kurşun yağdırmıştı. Yalçınkaya daha sonra ise başına ateş etmişti.

        AĞABEYİ VE YEĞENİ CAN VERMİŞTİ

        Olayda annesi ve yengesi yaralanan Yalçınkaya'nın ağabeyi Hüseyin ve yeğeni 6 yaşındaki Yağmur, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Yalçınkaya da kurtarılamamıştı.

        DİĞER YEĞENİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.
        Baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.

        3 kişinin öldüğü olayda yaralanan 3 kişi arasında bulunan kız çocuğu 9 yaşındaki Elif de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        OLAYDA CAN KAYBI 4'E ÇIKTI

        Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        ANNESİ VE YENGESİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Yaralanan Burak Yalçınkaya'nın annesi H.Y. ile yengesi E.Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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