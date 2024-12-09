Mandıraya sahte içki operasyonu!

Nevşehir'de mandırada sahte içki imal ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S'nin Avanos ilçesindeki mandırasında sahte içki imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüpheliye ait mandıra ve bağ evine düzenlenen operasyonda, 517 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, 74 mantar tapa, 2 kuru sıkı tabanca ile içki yapım kitapçığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.