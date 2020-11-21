Mandalina bahçesinde bulunan cesede 3 gözaltı

Olay, geçen salı günü saat 13.30 sıralarında, Çile Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kavga olduğuna dair ihbar alan jandarma ekipleri, bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin sol aynasının ateşli silahla delindiği, ön camının da çatlak olduğu tespit edildi.

Aracın bulunduğu yere yaklaşık 400 metre mesafede bulunan bir mandalina bahçesinde ise, Zindan Torun'un pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.