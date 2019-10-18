Sezon ba\u015f\u0131nda Juventus a transfer olan Merih Demiral \u0131n talipleri bitmiyor... A Milli Tak\u0131m la Arnavutluk ve Fransa ma\u00e7lar\u0131nda muhte\u015fem bir performans g\u00f6steren 21 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuya Premier Lig in devlerinden Manchester United \u0131n talip oldu\u011fu belirtildi. Sky Italia n\u0131n haberine g\u00f6re; ManU, Merih i\u00e7in Juventus a 30 milyon euro luk bir teklif yapt\u0131. Juventus ise pazarl\u0131\u011fa dahi giri\u015fmeden oyuncu sat\u0131l\u0131k de\u011fil cevab\u0131n\u0131 verdi. Haberde Chiellini ve Bonucci nin kariyerlerinin sonlar\u0131na yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Matthijs De Ligt ile Merih Demiral \u0131n Juventus un gelece\u011fi olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc aktar\u0131ld\u0131. Bu sezon Juventus formas\u0131n\u0131 sadece 1 kez giyebilen oyuncuya \u0130talya n\u0131n bir di\u011fer devi Milan da daha \u00f6nce talip olmu\u015ftu.