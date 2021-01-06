Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Maç ne zaman, saat kaçta

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester United Manchester City United maçı saat 22:45'de başlayacak...

MAN. UNITED MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final maçına sahne olacak Manchester United Manchester Citymaçı bu akşam 22:45'de başlayacak ve beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Martial.

Manchester City: Steffen, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling.