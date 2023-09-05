Manchester United'da Jadon Sancho krizi!

"Bu konunun girmeyeceğim başka sebepleri olduğuna inanıyorum, uzun zamandır günah keçisi oldum ki bu hiç adil değil! Yapmak istediğim tek şey gülümseyerek top oynamak ve takımıma katkıda bulundu. Teknik ekibin verdiği tüm kararlara saygı duyuyorum, harika oyuncularla oynuyorum ve bunu yaptığım için minnettarım ki bunun her hafta benim için önemli olduğunu biliyorum. Ne olursa olsun bu arma için savaşmaya devam edeceğim"