Manchester United'da Altay Bayındır isyanı! Andre Onana'ya büyük tepki...
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 4-3 yenilmesinin ardından eleştiri okları kaleci Andre Onana'ya çevrildi. Kamerunlu file bekçisinin performansından memnun olmayan İngiliz ekibinin taraftarları, kalede Altay Bayındır'ı görmek istiyor.
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Premier Lig'de sezona kabus gibi giren Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne de Bayern Münih mağlubiyetiyle başladı.
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Galatasaray'la aynı grupta yer alan Kırmızı Şeytanlar, Alman devi Bayern Münih'e 4-3 mağlup olurken, kaleci Andre Onana eleştilerin odak noktası haline geldi.
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Bayern Münih maçında yediği hatalı golle tepkilerin odağına yerleşen 27 yaşındaki kaleci maç sonu açıklamasında ''Manchester'daki başlangıcım pek iyi olmadı. İstediğim gibi başlayamadım ve bugün oynadığım en kötü maçtı. Bugün kazanamadıysak bu benim yüzümdendi. Takım, yaptığım hata yüzünden mağlup oldu.'' ifadelerini kullandı.
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Kamerunlu file bekçisini yoğun şekilde eleştiren Ada basını ve Manchester United taraftarı, artık kalede Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın oynaması gerektiği görüşünde birleşiyor.
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İngiliz ekibinin ligde oynacağı Burnley maçında kalede milli file bekçisinin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Andre Onana, bu sezon kalesine gelen 12 şuttan 9'unda gol yedi.
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